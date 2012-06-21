Меморандум про взаєморозуміння між державним секретарем її британської величності, що діє через департамент з гарантування експортних кредитів UK Export Finance, і Кабінетом Міністрів України відкриває шлях британському бізнесу та експорту в Україну. Документ підписано за участі Президента Володимира Зеленського під час його офіційного візиту до Великої Британії. UKEF зможе надати кредитні гарантії обсягом до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів для британсько-українських торговельних контрактів.

«Ці кошти може бути використано для реалізації інвестиційних проєктів у пріоритетних галузях безпеки та оборони, сільського господарства, інфраструктури, енергетики та охорони здоров’я. Але ми не обмежуємося лише ними», — цитує Офіс Президента слова Володимира Зеленського.

Кредити видаватимуть на 10 років під дуже привабливу ставку — 2,5% у євро та 3,5% — у фунтах стерлінгів. Пільговий період, коли можна не виплачувати відсотки, — три роки, рівень локалізації британської частки виробництва — 20%. Це найнижча аналогічна вимога серед інших експортно-кредитних агенцій Заходу.