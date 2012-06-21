Запровадження енергетичної утилізації сміття дало б змогу Україні щорічно заміщати 1 мільярд кубометрів газу за допомогою генерації з відходів електричної й теплової енергії. Натомість поки що майже все сміття вивозять на полігони твердих побутових відходів.
«На сьогодні Україна генерує щороку 10 мільйонів тонн відходів. Якщо будувати такі заводи, як у Данії чи Польщі, вони називаються waste-to-energy plants (дослівно — «енергетична утилізація сміття»), то ми можемо під час виробництва теплової та електричної енергії в еквіваленті замістити до мільярда кубів газу щорічно», — такі дані навів на пресконференції голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук.
Наразі в Україні 93% твердих побутових відходів вивозять на звалище, а наприклад у Швеції на полігони вивозять лише 1%. Решті знаходять господарське застосування в різних галузях.
Для досягнення такого рівня необхідно зробити утилізацію сміття економічно вигідною. Створити гарантії та стимули, закріпити законодавчо технологічні вимоги до таких переробних підприємств і встановити чіткі правила для тарифоутворення на послуги з енергетичної утилізації. Також слід налагодити системи узгодження поводження з відходами на муніципальному рівні, повідомляє УНІАН.
«Ми маємо реалізувати законодавчі норми, а саме — роздільне збирання. Далі частина сміття має йти на такий завод. Потім — реалізація вторинної сировини та захоронення залишків. Якщо запровадимо цю модель, то ми також будемо мати такі заводи», — сподівається голова Держенергоефективності.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»