Китайські археологи під час проведення розкопок на північному заході країни виявили церемоніальний об'єкт, який виявився великим комплексом поклоніння богам віком приблизно 2000 років.
Про відкриття повідомило агентство «Сіньхуа».
Церемоніальний об'єкт виявили в провінції Шеньсі на північному заході Китаю. Розкопки проводилися спільно Національним музеєм Китаю, археологічними установами провінції Шеньсі і міста Баоцзі, а також місцевим музеєм.
Дослідники виявили великий древній комплекс, який був ідентифікований як місце поклоніння богам. Об'єкт датується періодами правління династій Цинь і Хань (221 р до н.е. – 220 р н.е.).
Повідомляється, що загальна площа цього комплексу складає близько 230 тисяч квадратних метрів. Він розташований біля сучасного села Сячжань, що входить в агломерацію Баоцзі.
При обстеженні історичної ділянки було виявлено масивні купи стародавньої цегли і плитки. Також археологи знайшли велику кількість ритуальних ям, які були призначені для жертвоприношень. Ймовірно, в них скидали принесених у жертву тварин.
Жертовні ями, як правило, мають правильну прямокутну форму. Деякі виконані у вигляді довгих «смуг». У центрі комплексу були виявлені залишки паль. Ймовірно, вони були частиною головного церемоніального майданчика розміром майже 2000 квадратних метрів.
Наразі археологи виявили понад 50 жертовних ям. Крім цегли і плитки, були знайдені кістки коней і корів, принесених у жертву. Крім того, дослідники розкопали чимало фрагментів глиняного посуду і безліч металевих виробів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»