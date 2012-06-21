Американська мережа гіпермаркетів "Walmart" запатентувала новий тип дронів-бджіл.
Про це повідомляє "Science Alert".
Найголовніша їх мета — запилення рослин. Безпілотники переносять пилок з однієї рослини на іншу, використовуючи датчики та камери для виявлення місць посівів.
Також компанія розробила п'ять типів фермерських безпілотників: для знаходження шкідників та контролю здоров'я рослин.
"Walmart" — це не перша організація, що створила робота-бджолу, вчені давно намагаються вирішити проблему зниження кількості медоносних бджіл, які запилюють майже третину їжі, яку ми споживаємо.
Дослідники Гарвардського університету вперше представили "RoboBees" в 2013 році. У той час роботи-бджоли могли лише летіти та нахилятись, сьогодні вже здатні торкатися поверхонь, навіть, плавати під водою.
Вчені вважають, що штучне запилювання посівних площ дозволить компенсувати щорічні втрати бджіл протягом останніх двох десятиліть.