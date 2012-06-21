Група вчених із Великої Британії реалізувала проект «Гектар без участі людини». Науковцям вдалося виростити перший у світі урожай ячменю, використовуючи лише дрони і безпілотні трактори.
Про це повідомляє «ABC News».
Один із дослідників та учасників проекту Мартін Абелл відзначив, що ячмінь вдалося висадити, поливати і зібрати без участі людини. Усе відбувалося в автономному режимі.
Абелл відзначив, що в сільському господарстві вже використовують автоматизовані пристрої, зокрема управління за допомогою GPS. Однак повністю виростити урожай певної культури без безпосередньої участі людини аграріям ще не вдавалося.
«Це дозволило нам показати суспільству перспективи сільського господарства», — наголосив Абелл.
У процесі посіву, догляду та збирання ячменю британські вчені використовували дрони для автоматизації процесу управління тракторами.
«Вони були для нас очима, щоб ми могли отримувати зображення з поля і відслідковувати, де урожай був хорошим, а де ні. Іноді ми відправляли дрони збирати урожай. Це означало, що ми не ходили по полю, тим самим захищаючи паростки від псування», — зазначив Мартін Абелл.
Вчені повідомили, що ячмінь, який вони виростили за допомогою дронів, відправлять на виробництво пива.