Грецьке управління цивільної авіації (CAA) у неділю оприлюднило нові правила, що застосовуються до всіх закордонних та внутрішніх рейсів на період з 9 по 30 листопада, протягом якого країна перебуватиме під загальнодержавним карантином, щоб обмежити поширення COVID-19.

Починаючи з 6:00 години ранку 9 листопада, внутрішні, комерційна та загально-ділові авіарейси до всіх аеропортів країни дозволятимуться лише для основних поїздок, у тому числі за станом здоров'я, професійних чи ділових поїздок, поїздок за сімейними причинами (возз'єднання сімей) і повернення на постійне місце проживання.

З обмежень звільняються рейси еллінської національної системи охорони здоров’я, державні рейси, рейси медичної допомоги, гуманітарні рейси, аварійні рейси, військові рейси, польоти для пожежогасіння, рейси Frontex, технічні посадки, коли пасажири не висаджуються, рейси на поромі та вантажні рейси.

Для міжнародних рейсів, починаючи з 10 листопада о 6:00 годині ранку, починає діяти зобов’язання заповнювати Анкету пасажирів на веб-сайті https://travel.gov.gr. Це правило поширюється на пасажирів, які вилітають з грецьких аеропортів для виїзду за кордон, і на тих, хто повертається з-за кордону до Греції.

Крім того, з 6:00 години ранку 11 листопада пасажири, що прибувають на рейсах з-за кордону, повинні мати при собі інформацію про те, що вони пройшли тест ПЛР, який є негативним для COVID-19, зробленого за 72 години до їх прибуття до Греції.

Усі ці обмеження діятимуть до 30 листопада опівночі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ,

для «Урядового кур’єра»