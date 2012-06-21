Бойовик терористичної організації «ДНР» Сергій Добренко торік одержав два гектари землі в селі Матусів Шполянського району на Черкащині. За словами місцевих жителів, він народився й виріс у цьому селі, жив у Донецьку, а коли почалася війна, то він, офіцер ЗСУ, перейшов на бік «ДНР». Попри це рішенням сільської ради йому відвели 2 гектари землі як учасникові АТО. Документи на отримання землі подали родичі зрадника України, які живуть у селі.
Як повідомили у прокуратурі Черкаської області, сприяла цьому секретар сільради, яка за відсутності особи (доручителя) підготувала, посвідчила та зареєструвала у книзі нотаріальних дій доручення на представлення перед компетентними органами інтересів місцевого жителя. У подальшому на підставі доручення довірена особа й оформила у власність земельну ділянку вартістю 63 тисячі гривень. За підсумками досудового розслідування прокуратура повідомила секретаря ради про підозру в кримінальних правопорушеннях. Вирішують питання про обрання стосовно підозрюваної запобіжного заходу.
У лютому 2017 року прокуратура області за підсумками спеціального (заочного) досудового розслідування стосовно цього зловмисника, який перейшов на бік ворога, скерувала до суду обвинувальний акт за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Саме під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснював слідчий відділ управління СБУ в Черкаській області під процесуальним керівництвом прокуратури, встановлено вчинення секретарем сільської ради незаконних дій. За це їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.