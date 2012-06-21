Експорт товарів у січні — лютому 2018 року зріс, порівняно з аналогічним періодом 2017 року, на 17,9% (або на 1,1 млрд доларів) і становив 7,4 млрд доларів.
Традиційно основними групами товарів нашого експорту стали: продукція АПК та харчової промисловості — 37,6%, металургійного комплексу — 26,8%, машинобудування — 11,4%, мінеральні продукти — 9%, хімічна промисловість — 5,1%, деревинна та паперова маса — 4,2%, різні промислові товари — 3,2%, продукція легкої промисловості — 2,7%.
Зростання обсягів експорту відбулося за всіма основними групами товарів порівняно з аналогічним торішнім періодом. Так, експорт продукції АПК та харчової промисловості зріс на 3,4%, металургійного комплексу — на 28,2%, машинобудування — 27,9%, мінеральних продуктів — 15%, хімічної промисловості — 35,3%, деревинної та паперової маси — 49,6%, різних промислових товарів — 53,9%, продукції легкої промисловості — 24,5%.
Серед основних торговельних партнерів України в експорті товарів у січні — лютому 2018 року були країни ЄС — 45,1% загального обсягу експорту, РФ — 7,3%, Туреччина — 6,6%, Індія — 5,2%, Єгипет — 4,5%, Білорусь — 2,8%, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку. А зернових культур від початку цього маркетингового року експортовано понад 34 млн тонн. Йдеться про 15,1 млн тонн пшениці (зокрема продовольчої — майже 8,7 млн тонн, фуражної — понад 6,4 млн тонн), ячменю — понад 4 млн тонн, кукурудзи — понад 14 млн тонн.
За інформацією Держпродспоживслужби, впродовж аналогічного періоду минулого маркетингового року експортовано майже 36,9 млн тонн зернових, зокрема 15,6 млн тонн пшениці (на продовольчу припало 10 млн тонн, а на фуражну — понад 5,5 млн тонн), ячменю — 5,1 млн тонн, кукурудзи — 15,7 млн тонн).
У межах поточного маркетингового року експортовано понад 4,6 млн тонн олійних культур, зокрема ріпаку — 2,1 млн тонн, сої — понад 2,5 млн тонн. А рік тому експорт олійних становив майже 3,9 млн тонн (зокрема ріпаку — понад 1 млн тонн, сої — майже 2,7 млн тонн).