Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



Державне підприємство «Завод «Електроважмаш», яке має значний досвід виробництва двигунів для трамваїв, тролейбусів та локомотивів, попри нелегкі часи зуміло зберегти свій профіль і планує виготовляти двигуни для нових трамваїв харківського виробництва.

За словами першого заступника Харківського міського голови Ігоря Терехова такий міський пасажирський електротранспорт харків’яни збираються випускати на базі «Екополіс ХТЗ». Це, як пояснив Ігор Терехов, будуть комфортні енергоекономні трамваї європейського рівня, затребувані в усій Україні. У реалізації цього проєкту буде використано потенціал «Електроважмашу», якому під силу виготовляти двигуни для трамваїв нового покоління.

Він також пообіцяв працівникам заводу підтримку міської влади у розвитку виробництва, зокрема, й у питанні зниження земельної плати, що не відповідає реальним обсягам виробництва.

Як повідомив в. о. генерального директора ДП «Завод «Електроважмаш» Віктор Бусько, підприємство займає більше 40 гектарів і платить близько 1 мільйона гривень за оренду землі. Також він зазначив, що «Електроважмашу» потрібно збільшити обсяги виробництва і вийти на нові ринки, тому проєкт з будівництва трамваїв — дуже актуальний.