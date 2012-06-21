На Львівщині 204-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка відзначили масовими та рекордними заходами. В області нараховують 196 пам’ятників Великому Кобзарю. Біля них відбулися урочистості. В обласному центрі перед монументом українському генію зібралися представники влади, громадськості, лауреати Шевченківської премії. Слово тут мав і перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів. Він підкреслив, що Шевченко для нас — великий поет, талановитий художник, але головне — совість нашої нації.
Біля пам’ятника Великому Кобзареві пролунав Тарасів «Заповіт». Особливість заходу в тому, що львів’яни вирішили встановити рекорд наймасштабнішого виконання цього славетного твору. Разом пісню виконували 42 колективи та 1080 хористів. Представник Національного реєстру рекордів України Олег Лісовський оголосив результат і вручив відповідний сертифікат голові облдержадміністрації Олегові Синютці.
Тим часом шанувальники поезії Тараса Шевченка могли її декламувати в день народження Кобзаря перед його пам’ятником у Львові під час акції «Вільний мікрофон».
Цікавим виявився й конкурс двійників Великого Кобзаря. Взяти участь у такому незвичному змаганні змогли ті, хто відчував візуальну схожість із Шевченком. Не важливо було, чи конкурсант подібний на Тараса Григоровича в юності, а чи в зрілому віці. Обирали переможця з 17 жителів Львівщини та киянина. Зійшлися на думці, що найбільш схожим був Василь Мельник. Друге та третє місця на конкурсі двійників видатного поета отримали відповідно Андрій Гамар і Тарас Зілінський. Для нинішніх «копій» Великого Кобзаря організатори змагання підготували пам’ятні цікаві дарунки.