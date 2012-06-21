Учені з США і Кенії виявили в Африці череп печерного лева, габарити якого значно переважали розміри сучасних хижаків.
Про це повідомляє "Journal of Paleontology".
Як зазначається в повідомленні, висновки про розміри печерного лева були зроблені на підставі вимірів його черепа і зубів. Вчені вважають, що травоїдні, якими харчувалися печерні леви, також були значно більші за сучасних «родичів».
«Цей череп — перше свідчення того, що 200 тисяч років тому на сході Африки жили велетенські леви. Знайдений череп вражає своїм великим розміром, він більший за розміром найбільшого черепа печерного лева на території Євразії і врази більший за черепи знайдені в Африці раніше», — заявили дослідники.