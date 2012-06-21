Еквівалентність оригінальних лікарських засобів та їх копій є найважливішим показником, який повинен визначати вибір конкретного препарату серед низки аналогів. «Rx index – Довідник еквівалентності лікарських засобів» 2020 надає цю та іншу цінну інформацію лікарям і пацієнтам. Унікальність ресурсу полягає в тому, що на сьогодні він є єдиним джерелом інформації про еквівалентність та взаємозамінність оригінальних засобів та генериків в Україні.

Що таке еквівалентність лікарського засобу, як вона визначається і навіщо потрібна?

Лікарських засобів на фармацевтичному ринку в нашій країні є величезна кількість. Однак, не дивлячись на різні торгові назви, діючі речовини в багатьох з них повторюються. Чи слід при цьому розраховувати на те, що одна і та ж діюча речовина, виготовлена двома різними виробниками, матиме ідентичний ефект на організм людини? Відповісти на це запитання і допомагає таке поняття як еквівалентність.

Щоб розібратися в тому, чому різні «диклофенаки» й «ібупрофени» можуть не бути однаково ефективні, слід розуміти процес виходу лікарського засобу на ринок. Так, для того, щоб новий оригінальний лікарський засіб отримав доступ до прилавків аптек, необхідно провести безліч доклінічних і клінічних випробувань, які доведуть його ефективність і безпечність. Після того, як виробник переконається в тому, що препарат дійсно допомагає при певній хворобі та не спричиняє жодних побічних ефектів, він патентує новий лікарський засіб і має ексклюзивне право виготовляти його протягом певного терміну.

По закінченню періоду дії патенту інші виробники також можуть використовувати цю діючу речовину у виробництві лікарських засобів-копій (генериків). Однак не дивлячись на те, що технологія виробництва, якість, склад діючих речовин, а значить і дія на людський організм у цих копій та оригінального препарату можуть суттєво відрізнятися, їх допуск на ринок в Україні не вимагає повторних досліджень ефективності та безпечності.

Судити про те, що генерик так само ефективний і безпечний, як і оригінальний препарат, копією якого він є, дозволяють тести на їхню біоеквівалентність, яка дозволяє судити про терапевтичну еквівалентність та взаємозамінність цих засобів. Отже, важливо розрізняти фармацевтичну еквівалентність (відповідність дози і форми випуску) та терапевтичну еквівалентність (відповідність ефективності в клініці). Таким чином, маючи дані про терапевтичну еквівалентність генерика, можна розуміти, чи буде він так само добре допомагати пацієнтові, як оригінальний лікарський засіб.

В Україні єдиним джерелом інформації про еквівалентність є «Rx index – Довідник еквівалентності лікарських засобів» 2020. Ресурс був розроблений і постійно оновлюється командою авторів, що її очолюють професор І. А. Зупанець і академік НАН України, професор В. П. Черних, провідні українські фахівці в сфері фармакології та фармації. Деякий час ресурс існував лише у вигляді друкованого видання, однак нині доступ до довідника можна отримати через веб-сторінку RX.UA, а також Android-додаток Rx index, який можна безкоштовно завантажити у Google Play.

Завдяки «Rx index – Довідник еквівалентності лікарських засобів» лікарі і пацієнти можуть отримати безкоштовний необмежений доступ до зручного ресурсу, що містить усю необхідну інформацію про лікарські засоби, зокрема про їх терапевтичну еквівалентність і взаємозамінність. Довідник Rx index дозволяє лікарям призначати більш ефективні та доступні аналоги необхідних препаратів пацієнтам, а самим пацієнтам бути впевненими в тому, що їх лікування проходить згідно зі світовими стандартами. Крім того, додаток для смартфона робить користування довідником максимально швидким і зручним.