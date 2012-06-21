Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден, якого американські ЗМІ називають переможцем на минулих виборах, хоча офіційно підсумки голосування ще не підведені, має намір організувати в країні загальнонаціональний масковий режим, розширити тестування на коронавірус, повернути США в ВООЗ і зробити вакцину від COVID- 19 безкоштовною для всіх. Про це йдеться в ряді повідомлень в соціальній мережі Twitter, опублікованих в останні дні.

Про свої плани змінити курс країни за багатьма напрямками, зокрема в питанні боротьби з коронавірусом, Байден заявляв протягом усієї виборчої кампанії. Тепер він заявив, що американці «дали йому мандат» на проведення всіх запланованих змін.

Йдеться про розширення тестування на COVID-19, поновлення повноважень Центрів з контролю і профілактики захворювань, повернення США до Світової організації охорони здоров'я, просуванні виробництва медичного обладнання в США. У його планах також зробити будь-яку майбутню вакцину від коронавірусу «безкоштовною для всіх американців, незалежно від того, чи є у них медична страховка чи ні».

Що стосується введення маскового режиму, то Байден має намір досягти цього, «працюючи з губернаторами». «Якщо вони не погодяться, я б пішов до мерів і керівників округів, щоб встановити місцеві вимоги до використання масок по всій країні», – зазначив він.

Як пишуть американські ЗМІ, Джо Байден може зіткнутися з тими ж труднощами, що й президент Дональд Трамп. Місцева влада в США на рівні штатів і округів часто реалізую власні заходи з ротидії коронавірусу, не озираючись на рекомендації федеральної влади.

Згідно з останніми даними, у США з початку пандемії зареєстровано вже понад 9,9 мільйона випадків зараження коронавірусом, 237 тисяч людей померли від цієї недуги.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»