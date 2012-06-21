У Кардіффі відбувся головний боксерський поєдинок між чемпіоном WBA, IBF і IBO у важкій вазі Ентоні Джошуа і чемпіоном WBO Джозефом Паркером. Одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Джошуа: 118: 110, 118: 110, 119: 109. Таким чином, Джошуа об'єднав усі чотири пояси, здобувши при цьому першу перемогу за очками. А Паркер програв свій перший поєдинок у 25 боях.
Сам бій виявився відверто нудним. З точки зору видовища найбільше запам'ятався суддя, який втручався у бій щоразу, коли Джошуа пропускав. Паркер, однозначно, програв бій, хоча його різка манера робити контрвипади залишала надію аж до кінця бою, що хоча б раз він влучить у Джошуа так, як це зробив Володимир Кличко. Тобто навіть при поразці Паркера глядачі чекали на щось надзвичайне, але протягом поєдинку не побачили нічого такого, про що можна буде згадати, скажімо, через тиждень, через день, або навіть через годину.
Джошуа зробив рівно стільки, скільки потрібно було для перемоги –він просто не впав і кілька разів влучив у Паркера, причому один раз – ліктем, після чого новозеландець отримав некритичне розсічення.
Після бою Джошуа зробив гучну заяву, мовляв:»Уайлдер! Давай зробимо це, дитинко! Коли завгодно і де завгодно. Витягніть його на ринг і я вирубано його». Але можна сказати з упевненістю, що тепер уболівальники, які робили ставки на нокаут Джошуа, будуть оцінювати британця набагато скромніше, ніж раніше.