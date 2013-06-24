Оновлена Воєнно­медична доктрина, яку затвердив Кабінет Міністрів, передбачає створення нового органу управління у складі Генерального штабу Збройних сил України. Це дасть змогу сформувати ефективну вертикаль управління медичною системою в ЗСУ.

Основне завдання Медичних сил ЗСУ — медична підтримка військ (сил) в мирний і воєнний час.

КМС ЗСУ за статусом є рівним з командуваннями інших родів та видів військ (сил) ЗСУ. Як наслідок, у теперішній моделі це командування не має реальних інструментів впливу на медичну підтримку в Сухопутних, Десантно­штурмових та інших видах і родах військ (сил) без порушення принципу єдиноначальності в ЗСУ. Така модель створює управлінський розрив та неможливість централізовано впливати на медичні підрозділи усіх видів і родів військ (сил) внаслідок відсутності органу управління чи структурного підрозділу, до якого сходиться вертикаль управління медичною підтримкою в ЗСУ. Вертикаль управління зберігається лише на рівні видів та родів військ (сил) ЗСУ. Недоліки такої моделі особливо проявилися під час повномасштабного російського вторгнення.

Створення нового підрозділу в складі ГШ дасть змогу сформувати ефективну вертикаль управління медичною системою в ЗСУ: від рівня підрозділів військових частин до армійських корпусів та Генерального штабу ЗСУ. При цьому зміни, передбачені доктриною, не потребують істотного збільшення управлінського штату.

В оновленій моделі департамент охорони здоров’я Міноборони формуватиме політики та стратегічні напрями розвитку, Командування Медичних сил ЗСУ відповідатиме за госпітальну ланку, а підрозділ ГШ після створення плануватиме та управлятиме медичною підтримкою в усіх видах та родах військ (сил) ЗСУ, угрупованнях військ, що нині підпорядковані ГШ, повідомляє Міноборони.