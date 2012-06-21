Екіпаж космічного корабля Crew Dragon поділився враженнями від повернення на Землю. За словами одного з астронавтів, Боба Бенці, під час посадки корабель видавав такі звуки, ніби був живим звіром.
«Коли ми спустилися в атмосферу, я особисто був здивований тим, як швидко все відбувалося. Здавалося, що все через кілька хвилин після імпульсу сходу з орбіти ми вже могли дивитися у вікна і бачити, як повз нас проносяться хмари», – розповів Бенкен.
За його словами, коли корабель почав опускатися в атмосферу, він немов ожив. «Атмосфера почала видавати звуки – ви можете почути цей гул, який доноситься ззовні машини. І поки корабель намагається контролювати (рух – примітка «УК»), ви відчуваєте невелике тремтіння в тілі», – поділився враженнями Бенкен. У міру того, як корабель опускався все нижче і починали працювати двигуни, гуркіт тільки посилювався, сказав астронавт і зізнався, що записав цей шум на диктофон. «Але це не схоже по звуку на машину, це схоже на звіра», – зазначив Бенкен.
Він також розповів, що під час відділення деяких деталей – починаючи з вантажного відсіка і закінчуючи викидом гальмівних парашутів – членам екіпажу здавалося, ніби хтось б'є їх битою по спинках крісла.
А командир корабля Даг Херлі зізнався, що очікував більше сюрпризів під час польоту. Однак, за його словами, все пройшло «як в симуляторі ... корабель поводився саме так, як очікувалося». Після приводнення астронавти змогли скористатися телефоном і зателефонувати в НАСА, що також було частиною експеремкета, розповів Херлі. Після вони зателефонували своїм дружинам. «Приємно знати, що у наступних екіпажів буде можливість зв'язатися з рідними, якщо в цьому буде необхідність», – зазначив астронавт.
Нагадаємо, що розроблений на замовлення НАСА пілотований корабель Crew Dragon від Space X повернувся на Землю з першого випробувального пілотованого польоту 2 серпня. Корабель пробув на орбіті два місяці з двома астронавтами НАСА на борту – Дагом Херлі і Бобом Бенкеним. Для США приводнення Crew Dragon в Мексиканській затоці стало першою з 1975 року посадкою пілотованої місії на воду і першим з 2011 року самостійним пілотованим польотом.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»