Група з шести молодих людей з Португалії подали скаргу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі проти урядів 33 країн-членів Ради Європи через їхню бездіяльність щодо змін клімату.
Молоді люди, найстаршому з яких 21 рік, стверджують, що відсутність дій цих урядів для протидії глобальному потеплінню — порушення їхнього основного права на життя. Судовий позов спрямовано проти 27 країн-членів ЄС, а також Великої Британії, Швейцарії, Норвегії, Росії, Туреччини та України. Справа, якщо її буде прийнято судом до розгляду, стане першим позовом з питань зміни клімату до ЄСПЛ, і вона потенційно відкриє шлях для створення юридичного прецеденту.
У скарзі йдеться про масштабні лісові пожежі, котрі сталися в Португалії в 2017 році, внаслідок яких загинуло 120 чоловік. Вчені пов’язали факт виникнення пожеж зі змінами клімату. Цього року Португалія пережила найтепліший липень за останні 90 років. «Я боюся за своє майбутнє», — сказала одна з позивачок, 20-річна Катаріна Мота під час віртуальної прес-конференції. За її словами, вона живе з відчуттям, що її рідна домівка рік у рік стає дедалі ворожішою.
Вона родом з центральної Португалії, міста Лейрі. Дівчина стверджує, що там настільки спекотно, що будь-які заняття на свіжому повітрі вдень улітку стають просто нестерпними. «Якщо у мене будуть діти, то в якому світі я їх роститиму? Це тривога, з якою я живу щодня. Після пожеж 2017 року ми зрозуміли, що маємо терміново зупинити кліматичні зміни», — заявила Катаріна Мота.
Дії молодих людей підтримує Глобальна мережа правових дій (GLAN), яка працює для надання юридичних послуг малозабезпеченим. Юридичний консультант GLAN Джері Лістон переконаний, що ця справ до ЄСПЛ «може створити значний тиск на уряди європейських країн і змусити їх зменшити обсяги шкідливих викидів у атмосферу». Проте навіть якщо ЄСПЛ визнає, що не має повноважень наказувати урядам виконувати свої зобов’язання за Паризькими кліматичними угодами, провідний адвокат у цій справі вважає, що це рішення може заохотити громадян до судових дій через національні суди.
Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»