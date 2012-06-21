Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Вінницька область, яка є лідером за обсягами виробництва сільськогосподарської продукції, впевнено продовжує нарощувати «м’язи». За інформацією департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації цього року в АПК області вже здійснено 18 інвестиційних проектів. А наразі впроваджується ще 84 на загальну суму 6,4 мільярда гривень. Їх завершення дасть змогу створити понад тисячу нових робочих місць.
Капітальні вкладення здійснюються в усі галузі. Будуються нові ферми з виробництва молока і м’яса ВРХ, свинокомплекси, приміщення для вирощування овець і курчат-бройлерів. За новими технологіями закладаються нові сади та ягідники. Реконструюються і будуються зерносклади та плодосховища. У переробній і харчовій галузях реалізується 12 потужних проектів. А загалом з початку цього року на впровадження інвестиційних проектів в АПК області спрямовано 1,45 млрд. грн.
Потужний розвиток спричинений не лише питаннями національної продовольчої безпеки та природним прагненням приватного бізнесу працювати максимально ефективно. Продукція українського агропромислового комплексу і, зокрема, Вінниччини, конкурентноспроможна і попит на неї на зовінішніх ринках зростає. Обсяги зовнішньоторгівельного обороту продукції вінницького АПК значно перевищують торішні здобутки. Зокрема, аграріями експортовано сільськогосподарської продукції та готових продуктів на 14% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Динамічний розвиток АПК позитивно позначається на наповненні місцевих бюджетів, надходження до яких за перше півріччя цього року зросли майже на 690 мільйонів гривень у порівнянні з аналоічним періодом торік.