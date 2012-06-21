Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

В Україні курс долара в жовтні 2020 року коливатиметься у діапазоні 28-28,75 гривень. Експерти зазначають, що причин для особливої девальвації національної валюти немає, адже аграрії після збирання врожаю та активного продажу зерна за кордон, активно збуватимуть накопичену валюту. Водночас, імпортери після вересня значно зменшать закупівлі валюти в жовтні та листопаді 2020 року.

Економісти впевнені, що Нацбанк України проводить правильну монетарну політику і жовтень завдяки його старанням буде кращим місяцем у цьому сенсі, ніж вересень.

Цьому сприятиме і зовнішньоторговельна кон’юнктура, адже вартість зернових зараз на світових ринках є доволі високою.

Однак є ризики: за причини аномальної погоди може бути зібрано значно менший, ніж очікувалося раніше врожай зернових. Ще одним з ризиків є президентські вибори в США. Вони завжди були неабияким чинником впливу на курс долара. Таке може статися й нинішньої осені.

Нагадаємо, що в кінці вересня 2020 року міністр фінансів України Сергій Марченко зазначав, що причин для девальвації гривні у 2021 році немає, а курс долара наступного року не буде вищим за 29,1 гривні. Саме цей показник і закладено в проєкті Державного бюджету на наступний рік.