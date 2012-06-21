«Юнона» робить повний оберт навколо Юпітера кожні 53 дны. Під час перицентра, найближчого орбітального зближення з планетою, апарат проходить повз газового гіганта на відстані близько 4 200 км, а потім віддаляється в бік на 8,1 мільйона кілометрів.



У цілому за час місії «Юнона» 29 разів зближалася з Юпітером на мінімальну відстань, а під час 22-го перицентра 12 вересня 2019 року зафіксував на вершинах хмар газового гіганта тінь одного з супутників – Іо.

Знімки міжпланетної станції «Юнона» перетворилися на вражаюче панорамне відео:

Інженер-програміст Кевін Гілл, що займається обробкою фотографій, зроблених JunoCam, минулого тижня перетворив дані затемнення Іо в інтерактивне панорамне відео.

Місія «Юнона», яка стартувала в серпні 2011 року, завершиться в липні 2021 року, коли космічний апарат буде зміщений зі своєї орбіти і спрямований в атмосферу Юпітера.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»