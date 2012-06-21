Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Національна валюта може дещо знецінитися до жовтня 2020 року. Таке припущення надали finance.ua вітчизняні банкіри.
Як вважає директор департаменту казначейських операцій Аккорбанку Юрій Єфремов, максимальні значення на Міжбанківській валютній біржі будуть не вищими 28,20 гривні за долар.
Фахівці Райффайзен Банк Аваль вважають, що кореляція курсу гривні щодо долара вже відбулася в липні-серпні 2020 року і до жовтня курс знаходитиметься у межах 27,7—28,5 гривні за долар.
Інші експерти вважають, що через низький попит на валюту, курс купівлі-продажу буде ще певний час знаходитися на рівні 28,—28,5 гривень за долар.
Як вважають у Альфа-Банку Україна, в середині літа значно поліпшилася експортна складова, тому цей процес позитивно впливає на те, що курс гривні до долара лишається сталим і жодних потрясінь не відбулося.
Експерти прогнозують, що середньорічний курс долара в обмінниках та банках до кінця 2020 року становитиме 26,90.
Нагадаємо, 21 серпня 2020 року Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до початку 2021 року один долар коштуватиме не більше 28 гривень і наша країна не перетне так званий психологічний коридор курсу ––29—30 гривень за долар.