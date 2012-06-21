Під час зустрічі прем’єр-міністрів України та Литви — Володимира Гройсмана й Саулюса Скверняліса обидва співрозмовники з обопільною приємністю відзначили торішнє зростання обсягу двосторонньої торгівлі товарами на 23,4%. Таким чином, товарообіг становив 1,054 мільярда доларів.
Київ і Вільнюс, за словами Володимира Гройсмана, взяли добрий темп взаємної співпраці, а зустрічі, зокрема на рівні прем’єр-міністрів, стали доброю традицією у відносинах двох країн. «Хочу підкреслити важливість наших відносин. Вони на високому продуктивному рівні», — додав він.
«Я радий бути тут і засвідчити, що Литва підтримує Україну на шляху євроінтеграції, вирішення питань безпеки, на шляху реформ», — запевнив Саулюс Скверняліс. Литва — одна з країн, куди наш експорт з початку російської агресії не лише не скоротився, а й помітно зріс — за підсумками минулого року на 44,9%.
Володимир Гройсман відзначив активну наступальну позицію Литви в просуванні ідеї Європейського інвестиційного плану для України на різних міжнародних майданчиках, звернув увагу на високу динаміку торговельно-економічної співпраці та значні перспективи збільшення обсягів вантажних перевезень між портами Чорного і Балтійського морів, зокрема контейнерним потягом «Вікінг». Сторони обговорили й ситуацію на Донбасі та необхідність створення миротворчої місії в регіоні. Глава уряду Литви в межах візиту до України відвідав Авдіївку і назвав очевидним рішення про продовження політики санкцій проти Росії, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
«Словами це важко описати. Бачити не по телебаченню і реагувати на те, що коїться в Європі в XXI столітті — це важливо», — зазначив Прем’єр-міністр Литви. Окремо сторони обговорили ситуацію довкола російського проекту «Північний потік—2», дійшовши згоди про необхідність усіма засобами протидіяти реалізації цієї небезпечної, передусім з політичної точки зору, ініціативи.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»