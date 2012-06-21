Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

З-поміж двадцяти країн – провідних світових експортерів лохини Україна посіла почесне друге місце за темпами приросту експорту, поступаючись лише Перу, повідомляє ресурс EastFruit. Протягом останніх п’яти років цей приріст стабільно становив понад 26%.

Щоправда, за обсягом експорту поки що нам далеко до світових лідерів. Тут рекордсменами є Перу та Чилі, окрім того – США, Іспанія, і, що геть несподівано, Марокко. Втім. такими темпами Україна скоро потрапить і до цього переліку.

Втім, і за темпами приросту у неї є конкуренти – те саме Перу (близько 39% на рік), Португалія (понад 50%), Сербія (21,4%). І цікаво, що десять років тому Перу взагалі не експортувало лохину, а тепер випереджає Чилі!

Принагідно зауважимо, що вирощування ягід є дуже перспективним напрямком розвитку малого бізнесу на селі. Воно не потребує великих площ, доволі вигідне, крім того, у цьому виді рослинництва наявна велика частка ручної праці, отже, ягідництво є джерелом нових робочих місць на селі.