В Києві планують створити 15 майданчиків прокату електрокарів. Мерія оголосила відповідний інвестиційний конкурс. За це відповідатиме комунальне підприємство «Київтранспарксервіс», а замовником робіт є «Київське інвестиційне агентство».
Наразі розробляються і узгоджуються орієнтовні техніко-економічні показники. Конкурс проводитиме комісія із залучення інвесторів інженерно-транспортної інфраструктури Києва. Електромобілі можна буде орендувати біля центрального автовокзалу та неподалік Південного й Центрального залізничного вокзалу, в центрі – на вул. Володимирській, Терещенківській, Костянтинівській, пл. Львівській, біля Володимирського собору й торгово-розважального центру «Дрім Таун» на Мінській.