«Із 1 серпня з 10:00 розпочинається реєстрація електронних кабінетів для вступників, які подаватимуть заяви до вишів в електронній формі. Вступники матимуть змогу подати заяви з 13 до 22 серпня. Хочемо наголосити і заспокоїти вступників, що зареєструвати електронний кабінет вони зможуть протягом усього періоду подання заяв», — ідеться в повідомленні Міністерства освіти і науки. Однією з новацій вступної кампанії 2020 року стала можливість подання електронних заяв для вступників з магістратури на основі освітнього рівня бакалавр для тих абітурієнтів, які складали єдиний вступний іспит.
Електронні заяви можуть подати вступники пільгових категорій, які мають хоч один сертифікат ЗНО 2017—2020 років. Для цього їм потрібно перед поданням заяв звернутися до одного із закладів вищої освіти з підтверджуючими документами для внесення їх до Реєстру осіб із спеціальними умовами.
Фахівці МОН нагадують, що покрокові інструкції і відеороз’яснення, як створювати і реєструвати електронний кабінет, розміщено на сайті міністерства.