Цього року в Україні запрацює електронна система E-Health, де, зокрема, вестиметься облік електронних листків непрацездатності. «Ми зможемо в такий спосіб відстежувати, які лікарі й кому саме виписують ці листки. Коли запрацює електронний реєстр, думаю, траплятиметься набагато менше підробок та випадків, коли лікарняними листками торгують в Інтернеті», – розповіла телеканалові Еспресо.TV в .о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
Електронна система має запрацювати на повну до кінця цього року. «Вона вже існує – реєстр пацієнтів, лікарів та медичних закладів. Пацієнти обиратимуть лікаря, підписуватимуть договори, а ми щомісяця в електронній системі звітуватимемо: які послуги надаються через електронну систему – електронні рецепти, електронні листки непрацездатності тощо, аби це відбувалося прозоро», – сказала вона.
Водночас Уляна Супрун поінформувала, що згідно з програмою, ініційованою урядом, в Україні створюється мережа кардіоцентрів, аби кожна людина, яка має інфаркт, потребує стентування коронарних артерій, могла впродовж двох годин дістатися до лікарні, де їй зроблять таку процедуру.
«Торік відкрилося 13 додаткових кардіоцентрів, цього року планується стільки ж, до кінця 2019 року ми матимемо цілу мережу. Ми крок за кроком інвестуватимемо в ті лікарні, які мають надавати таку допомогу».
Уляна Супрун наголосила, що нині відбувається зміна системи, в центрі уваги якої будуть пацієнти, аби кожен з них мав доступ до якісної допомоги. «Система яка зараз будується – це увага не лише до лікування, але й підтримання здоров’я».
Нагадаємо, 19 жовтня минулого року український парламент 240 голосами ухваленням закону «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарські засобів» дав старт медичній реформі.