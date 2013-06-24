Прем’єр­міністр Юлія Свириденко під час зустрічі з головами обласних військових адміністрацій обговорила питання енергетичної та соціальної стійкості громад. За словами очільниці уряду, розглянули потреби областей для швидкого енергетичного відновлення, зокрема пакунки тепла для людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів. Станом на зараз роздали понад 50 тисяч пакунків у всіх областях, особлива увага — до прифронтових регіонів і районів з ускладненим енергопостачанням.

Також обговорили додаткові програми підтримки громад і забезпечення енергоавтономності ОСББ і багатоквартирних будинків.

«Готуємо відповідні урядові програми. Обов’язок областей — забезпечити резервними джерелами живлення і запасом пального всі об’єкти критичної інфраструктури», — наголосила Юлія Свириденко.

Обговорили й інші урядові ініціативи, які втілюють на місцях. Зокрема, з 1 січня цього року вчителі отримують підвищення зарплати на 30%. Педагогічні працівники з початку лютого вже отримали перші підвищені виплати за січень.

Учні 1—11 класів з вересня отримуватимуть безкоштовне харчування у всій країні. На цю програму в державному бюджеті закладено 14,4 млн грн. Окремо передбачено фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування.

Прем’єр­міністр наголосила, що уряд очікує від ОВА та органів місцевого самоврядування налагодження процесів організації гарячих обідів із залученням місцевого бізнесу.

Юлія Свириденко нагадала, що на укриття для шкіл передбачили 5 млрд грн та 1 млрд грн — на підземні садочки насамперед у прифронтових областях.

«Маємо створити безпечні умови офлайн або змішаного навчання українських дітей. ОВА мають контролювати вчасне виконання планів будівництва», — наголосила вона, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.