Прем’єрміністр Юлія Свириденко під час зустрічі з головами обласних військових адміністрацій обговорила питання енергетичної та соціальної стійкості громад. За словами очільниці уряду, розглянули потреби областей для швидкого енергетичного відновлення, зокрема пакунки тепла для людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів. Станом на зараз роздали понад 50 тисяч пакунків у всіх областях, особлива увага — до прифронтових регіонів і районів з ускладненим енергопостачанням.
Також обговорили додаткові програми підтримки громад і забезпечення енергоавтономності ОСББ і багатоквартирних будинків.
«Готуємо відповідні урядові програми. Обов’язок областей — забезпечити резервними джерелами живлення і запасом пального всі об’єкти критичної інфраструктури», — наголосила Юлія Свириденко.
Обговорили й інші урядові ініціативи, які втілюють на місцях. Зокрема, з 1 січня цього року вчителі отримують підвищення зарплати на 30%. Педагогічні працівники з початку лютого вже отримали перші підвищені виплати за січень.
Учні 1—11 класів з вересня отримуватимуть безкоштовне харчування у всій країні. На цю програму в державному бюджеті закладено 14,4 млн грн. Окремо передбачено фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування.
Прем’єрміністр наголосила, що уряд очікує від ОВА та органів місцевого самоврядування налагодження процесів організації гарячих обідів із залученням місцевого бізнесу.
Юлія Свириденко нагадала, що на укриття для шкіл передбачили 5 млрд грн та 1 млрд грн — на підземні садочки насамперед у прифронтових областях.
«Маємо створити безпечні умови офлайн або змішаного навчання українських дітей. ОВА мають контролювати вчасне виконання планів будівництва», — наголосила вона, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.