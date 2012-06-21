Перші угоди з енергосервісними компаніями (ЕСКО) вже укладають на Рівненщині. Йдеться про цілком європейський механізм залучення інвестицій: не витративши на енергозбереження жодної копійки, бюджетні заклади матимуть комфорт і економію енергоресурсів. Подібні інвестиційні компанії — звична практика для більшості країн ЄС: скажімо, в Німеччині працює понад 500 енергосервісних компаній, у Франції — понад 300, вони, зрозуміло, конкурують за споживача їхніх послуг.
Перші ластівки з’явилися й на Рівненщині.
— Щонайменше шість контрактів з ЕСКО вже готові в Дубні: йдеться про обладнання індивідуальних теплових пунктів, які регулюватимуть енергоносій, завдяки чому вдасться зекономити від 10 до 20 відсотків дуже дорогого тепла, — каже експерт з енергоефективності Дмитро Сакалюк. — Тобто приходить інвестор, власним коштом модернізує об’єкт, а замовник розраховується з ним поступово, причому вигодою, яку отримує як економію.
— Це дуже вигідно для державних, комунальних і навіть приватних об’єктів, — додає міський голова Рівного Володимир Хомко. — Зелене світло такій європейській практиці дав ухвалений кілька місяців тому закон. У Рівному завдяки ЕСКО ми хочемо замінити все освітлення на світлодіодне, зараз готуємо відповідні документи. За розрахунками Мінрегіонбуду, механізм ЕСКО дасть можливість комплексно вирішити питання енергозбереження в бюджетній сфері на 10 років. А зекономлені кошти використовуватимуться для інших потреб територіальних громад.