Два сервіси є одними з найцінніших брендів у мережі, тепер назви Instagram та WhatsApp мають бути розширені додаванням «від Facebook».
«Ми хочемо створити більш чітку інформацію про продукти та послуги, що входять до Facebook» Цими словами прес-секретар соцмережі підтвердив новину, що Facebook хоче змінити імена WhatsApp та Instagram.
Ці додатки мають бути розширені в майбутньому додатками «від Facebook», тобто «Instagram від Facebook» та «WhatsApp від Facebook». Наприклад, ці терміни призначені для відображення в App Store Apple і в Google Play Store. Ці терміни також слід використовувати в самих додатках.
Однак самі програми повинні продовжувати зберігати свої попередні назви. Це повинно мати прагматичні причини. Нові імена настільки довгі, що вони, ймовірно, відображатимуться лише скороченими на екранах смартфонів.
Зміну імен також слід розглядати як символ того, як дві дочки у Facebook на очах втрачають колишню незалежність.
Два засновники WhatsApp вийшли з компанії через розбіжності з Марком Цукербергом. З подібних причин засновники Instagram вийшли наприкінці 2018 року з Facebook. Натомість Марк Цукерберг запланував більш тісну мережу WhatsApp та Instagram з Месенджером Facebook і замінив колишніх менеджерів двох додатків власними послідовниками.
Засновник Facebook Цукерберг переймався тим, що успіх Instagram та WhatsApp не зараховується до його компанії. Якщо два додатки були пов’язані з соціальною мережею, це може бути позитивним для бренду Facebook, може стати розрахунком.
Чи виникає таке обчислення, сумнівно. Нарешті, у Facebook Марка Цукерберга протягом багатьох років регулярно з'являються скандали та проблематичне поводження з приватним життям. Існує навіть документальний фільм Netflix про скандал з даними щодо Cambridge Analytica, який вимагає від Facebook сплатити п'ять мільярдів доларів штрафу .
Поки такі повідомлення не впливали на репутацію Instagram та WhatsApp. Якщо вони в майбутньому будуть носити бренд Facebook, все може змінитися.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»