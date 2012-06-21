Національний банк України здійснив моніторинг стану вилучення з обігу підроблених фальшивих грошових знаків.
Про це йдеться у прес-релізі на сайті регулятора.
На один мільйон справжніх банкнот гривні припадало майже 3,6 шт. підробок.
Для порівняння у країнах Європейського Союзу за підсумками 2017 року цей показник становив приблизно 33 шт. підроблених банкнот євро на мільйон купюр.
Згідно з результатами перевірки 2017 року почастішали факти підроблених банкнот номіналом 500 гривень. Переважно це банкноти старого зразка 2006 року. Їх кількість становить 61% від загальної кількості вилучених підробок національної валюти.
З обігу також вилучалися підроблені банкноти інших номіналів:
♦ 200 грн (7%);
♦ 100 грн(17%);
♦ 50 грн (13%).
Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 1грн, 2 грн, 5 грн, 10 грн та 20 грн становлять 2%.
«Фальшиві гроші (81%) зловмисники виготовлялися з використанням копіювальної або комп’ютерної техніки, зокрема струменевих та лазерних принтерів. Решта підробок (19%) виготовлена поліграфічним способом», –йдеться у повідомленні.
Найчастіше фальшиві купюри збували через каси закладів швидкого харчування, супермаркети, метрополітен тощо.
Працівники НБУ виявили підроблену іноземну валюту:
♦ долари США (78%);
♦ євро (16%);
♦ російські рублі (6%).
Найчастіше зловмисники підробляють іноземні банкноти таких номіналів:
♦ 100 доларів США (94%);
♦ 200, 100 та 50 євро (40%, 21% та 29% відповідно);
♦ 5 000 та 1 000 російських рублів (71% та 21% відповідно).