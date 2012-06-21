Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Квота на експорт українського меду замала як для вітчизняних виробників, так і для європейських споживачів. Про це заявила національний консультант ФАО (організація ООН з питань продовольства та сільського господарства) Ганна Бурка.
На її думку, Україні слід провадити перемовини з ЄС як у напрямку збільшення квоти, так і щодо перегляду митних тарифів на продукцію вітчизняних бджолярів. Успішні переговори про оновлення умов Угоди про асоціацію між ЄС та Україною стосовно експорту меду можуть сприяти подальшому розвитку бджільництва в Україні.
Та й сама Європа дуже зацікавлена у зменшенні залежності від китайського меду, частка якого наразі сягає сорока відсотків європейського ринку, тоді як значна частина його є тією чи іншою мірою фальсифікатом. Частка України з 2013 до 2019 року зросла від 10 до 20%, що вказує на зацікавленість європейців.
Та й сама Україна зацікавлена у розширенні співробітництва з ЄС. Адже туди йде понад 80% українського медового експорту, тоді як внутрішній український ринок цього продукту нинішнього року істотно звузився через високі ціни. Тож експорт до Європи є практично єдиним способом зберегти галузь.
Варто додати, що нині основну та додаткову преференційну місячну квоту на мед згідно з чинними положеннями Угоди про асоціацію українські експортери меду вибирають у перші ж дні місяця, на решту експорту в ЄС діє імпортне мито в розмірі 17,3%. Однак, навіть попри те, що такі умови не надто влаштовують українських експортерів, загальний обсяг експорту меду у 7-8 разів перевищує обсяги встановленої квоти і продовжує збільшуватися. Тож розширення квоти вигідне обом сторонам, бо мед без мита обійдеться дешевше для закордонних споживачів.