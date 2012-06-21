Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Мінекономрозвитку повідомляє, що станом на 12.10.2020 року до фермерських господарств спрямовано понад 71 з половиною мільйон гривень відповідно до бюджетної програми «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», зокрема – за напрямом підтримки розвитку фермерських господарств.

Ця підтримка включає зокрема часткову компенсацію вартості техніки та обладнання українського виробництва для сільськогосподарських робіт, придбану аграріями 2019 року. Заявки на отримання такої компенсації подали 450 фермерських господарств, вони придбали 1152 одиниці техніки, за що отримають майже 24 з половиною мільйони гривеньЩе одним важливим напрямом підтримки є часткова компенсація вартості посівного насіння (також вітчизняного). За це 447 господарств, які придбали загалом близько 3400 тонн насіння, отримають компенсації понад 8 з половиною мільйонів.

Крім того, бюджетну компенсацію надано новоствореним фермерським господарствам на гектар оброблюваних угідь – за жовтень - листопад минулого року 225 таким господарствам нараховано понад 12 з половиною мільйонів. Інші фермерські господарства, 861, за той самий проміжок часу отримають майже 26 мільйонів гривень.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко з цього приводу наголосив, що фермерські господарства не обмежені в отриманні допомоги і можуть подати документи на державну підтримку одразу за кількома напрямами.

Також у Міністерстві нагадують, що на цей рік на підтримку фермерів передбачено 380 мільйонів гривень, з них на поворотній основі у вигляді безвідсоткових кредитів через державний фонд підтримки фермерства – 67 мільйонів гривень.