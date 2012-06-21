Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Як повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку, від аграріїв надійшло вже 129 заявок на отримання кредитів за програмою кредитування фермерських господарств на загальну суму понад 58 млн грн. Всього на 2020 рік на цю програму у бюджеті виділено 67 млн грн, підтримка надається на термін до п’яти років і не більш як 500 тис грн. на одне господарство.
Крім того, у Мінекономрозвитку нагадують, що з 16 серпня розпочинається прийом заявок на участь у програмі бюджетних субсидій на одиницю угідь, що обробляються. Це є частиною загальної програми фінансової підтримки фермерських господарств.