Дивлячись на цих життєрадісних дівчат, навряд чи скажеш, що вони не з Грузії, а з України. Учасники народного самодіяльного ансамблю «Нивка» з Уманського національного університету садівництва настільки увійшли в образ горянок, що неймовірними танцями підкорили серця грузинів, які самі блискуче володіють мистецтвом танцю. А на ІІ Міжнародному фестивалі-конкурсі «Золотий водоспад», що проходив у Батумському театрі опери і балету, ансамбль завоював першість у номінації «Народна хореографія». Змагатися було з ким: українським танцюристам протистояли не менш талановиті колективи з Литви, Болгарії, Польщі, Індонезії, Ізраїлю, Грузії та багатьох інших країн.
Чимало спогадів залишила поїздка народного самодіяльного ансамблю до гостинної Грузії. Як розповіла його керівник Наталія Шаповаленко, українських танцюристів вражало все: природа Аджарії, страви, якими пригощали гостей місцеві шанувальники, фольклор, краса міста Батумі. Вони вже мріють про наступну поїздку до Батумі: організатори фестивалю знову запросили ансамбль узяти участь у ювілейному Міжнародному конкурсі «Золотий дельфін-2020», який відбудеться наступного року.
Так само плідно працював за кордоном і університетський театр сучасного танцю «Модерн». У Болгарії він узяв участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Зірковий прибій», який проходив у містах Кітен і Созополь, де виборов два других місця в номінації «Сучасна хореографія». Із конкурсними програмами театр виступив на фестивальних заходах у Польщі та Чехії.
Як зауважує ректор університету Олена Непочатенко, навчальний заклад не тільки готує фахівців аграрного напряму, а й забезпечує високий рівень виховання студентів, активно сприяє їхньому гармонійному розвитку. За високу художню майстерність і професіоналізм сім творчих колективів удостоєно почесного звання «народний».