Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Священника-цілителя і травозная Михайла Носаля цими днями згадали в Рівному: в обласному краєзнавчому музеї презентували першу частину документального фільму про цю відому постать.
Фільм за короткий проміжок часу на непереборному ентузіазмі створили небайдужі рівняни — краєзнавця Галина Данильчук та журналістка Валентина Романюк. Перша давно досліджує все, що пов’язано з Михайлом Носалем та його родиною, вона й виконала наукове наповнення фільму. Натомість Валентина Романюк виступила в ролі режисера. І не тільки: подорожуючи велосипедом рідною Рівненщиною, вона відзняла й чимало оригінальних кадрів, насамперед, із унікальними лікарськими рослинами, цілющу силу яких ми, вочевидь, недооцінюємо. У ролі Михайла Носаля знялися двоє — археолог Юрій Пшеничний із Дубна та актор Сергій Романишин із Рівного.
Унікальність фільму ще й у тому, що тут представлені історичні кадри — від кінця ХІХ століття до початку другої світової. «Автори вже мізкують над другою частиною, першу ж можна переглянути на ю-туб каналі нашого музею у «Музейних оповідях», у непростий нинішній час ми стаємо інтерактивними», — каже директор Рівненського обласного краєзнавчого музею Олександр Булига.