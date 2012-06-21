За фізичними властивостями алмаз вважається найміцнішою гірською породою, що в свою чергу робить його унікальним матеріалом. Але неможливість пропускати електричний струм є вадою цього мінералу. Вчені вважають, що якщо якимись способами їм таки вдасться пропустити струм через алмаз, тобто зробити з нього напівпровідник, то така можливість відкриє величезну перспективу можливих застосувань. Наприклад, можна розробити нові типи сонячних компонентів або в виробництві світлодіодів, що мають високу ефективність.



За розробленою фізиками теорією, напівпровідникові якості алмазу можна надати шляхом спеціального деформування наночастинок кристалічної решітки алмазу, таким чином передатуться властивості, що проводять електричний струм.



У процесі роботи зі створення подібних деформацій, вчені вдавалися до комбінацій, заснованих на квантово-механічних розрахунках. Така робота почерпнула досвід попередніх випробувань, у ході яких учені згинали без руйнування мікроскопічні голки, виговлені з алмазу. Під час експериментів було зроблено висновки, що існує можливість багаторазового згинання і розтягування без руйнування. Ще одним цікавим фактом стало те, що після закінчення дії алмазний зразок відновлював свою первісну форму і не змінював внутрішню структуру.



Проведений новий експеримент говорить про те, що при деформаціях змінюється ширина забороненої зони, яка в свою чергу відповідає за здатність матеріалу проводити електричний струм. Тим самим цей параметр розділяє такі поняття як ізолятор і провідник. Теоретично шляхом повільного розширення такої зони, можна перетворити алмаз у провідник, при дотриманні великої кількості умов, що стосуються кристалічної решітки.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»