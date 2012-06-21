У селі Кузьминці Гайсинського району на Вінниччині збільшується народжуваність, а тому є кому передавати звичаї й традиції. День села тут став цікавим і змістовним дійством, на яке завітали численні гості: представники сусідніх об’єднаних територіальних громад, спонсори і спортсмени.
«Учетверте всією громадою проводимо День села, а цього року приурочили до свята третій етап Всеукраїнського чемпіонату з авторалі «Кубок Лиманів», який проходить територією Кунківської ОТГ. Щороку вітаємо довгожителів, новонароджених, пари, що відсвяткували срібне та золоте весілля, аграріїв, заслужених жителів. Цьогоріч у нас народилося найбільше дітей. Хочемо, щоб школа у громаді залишилася. Розробили програму, і родини з дітьми, які не мають власного дому, забезпечуємо житлом. Плануємо зростати і розвиватися», — зазначила виконувач обов’язків старости округу Людмила Щаслива.
Учасників свята вітали колективи художньої самодіяльності, громада пригощала автентичними стравами місцевої кухні. Відбулось урочисте відкриття «Кубку Лиманів». Спортивні автомоблі із професійними пілотами і штурманами проїхали площею села під аплодисменти вболівальників.
«Як підприємець сплачую податки у Кунківській громаді, хоч киянин. Тут відкрив бізнес, і з часом ми знайшли певну частину придатних для ралі доріг і вирішили запросити друзів-спортсменів узяти участь у змаганнях на цій території. Захід корисний громаді, адже приїхало багато гостей», — розповів місцевий підприємець — натхненник ідеї проведення ралі тутешніми дорогами Костянтин Бевз.
У Кунківській ОТГ 4,5 тисячі жителів, але за площею вона чимала — до її складу входить 11 сіл. Місцевість тут мальовнича — протікає річка Південний Буг. За словами голови ОТГ Василя Безбаха, громада планує розвивати зелений туризм, створити туристську зону, кемпінги, інфраструктуру, а спортивні змагання і колоритні свята цьому сприятимуть.