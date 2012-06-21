Держава йшла до старту демонополізації спиртової галузі майже рік. Але глобальна державна монополія на виробництво спирту існувала століттями і зберігалась протягом всієї історії незалежності.
«Досі в Європі цей атавізм залишався в Україні і Білорусі, – розповів заступник Голови Фонду держмайна Тарас Єлейко під час престуру на ДП «Червонослобідський спиртовий завод». – На щастя, ми позбуваємось монополії і нарешті відкриваємо шлях до прозорого, чесного, конкурентного ринку спирту в Україні».
До ФДМУ вже передано 16 об'єктів спиртової галузі, на які чекає приватизація. Перший аукціон оголосять найближчим часом. «На заводи ДП «Укрспирт» високий попит інвесторів усередині країни – зернотрейдерів, виробників фармацевтики, біоетанолу, алкоголю. Також є зацікавлені покупці з-за кордону. Єдині, кого повністю не допущено до аукціонів – це представників країни-агресора – Росії», – підкреслив Тарас Єлейко.
Усі підприємства ДП «Укрспирт», які виставлено на приватизацію, перебувають у робочому стані, але тільки деякі функціонують. З цієї точки зору ДП «Червонослобідський спиртовий завод», розташований у Київський області, показовий представник галузі. Хоча сам завод заплановано до приватизації лише у 2021 році, він слугує реальним зразком тих виробничих потужностей, які можуть отримати потенційні інвестори у спиртову галузь. «Виробництво спирту на всіх державних заводах побудовано схожим чином, – зазначив т .в. о. директора ДП «Укрспирт» Сергій Блескун. – Сировина, обладнання, ключові етапи виробництва дуже подібні. Можна сказати, що ви побачили типовий український спиртзавод».
Приватизація спиртових підприємств спрятиме розвитку різних напрямів у переробній аграрній галузі. А це означатиме й розвиток виробництва, створення нових високотехнологічних робочих місць і масштабне зростання бюджетних надходжень.
Відділ новин
"Урядового кур'єра"
Фото Володимира ЗАЇКИ