Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб інформує, що готується до підвищення суми відшкодування вкладів. Там зазначають, що це залежить лише від економічних та фінансових факторів, а ніяк не від рішення судів.

Такий крок закріплено у Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року. Цей документ було підписано всіма учасниками фінансового ринку у січні 2020 року.

Керівники Фонду зазначають, що у країнах ЄС гарантована сума відшкодування депозитів складає 100 тисяч євро. Фонд планує досягти цього показника поступово.

Згідно зі світовою практикою, державні гарантії вкладів розповсюджуються на 90% за їхньою кількістю та на 60% за сумами. В Україні ці показники відповідно складають 98,1% та 40%. Фонд хоче підвищити гарантії до 600 тисяч гривень за сумами вкладів, щоби досягнути показника 65%.

Для цього Фонду треба зайнятися реструктуризацією боргів перед державою, адже, приміром, у 2014-2016 роках він звернувся за залученням позики до Нацбанку України. Останній надав 80 мільярдів гривень під 10-15% річних.