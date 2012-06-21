Кошти, призначені для надання допомоги іншим державам, були розблоковані в США. Про це розповіло видання Politico в суботу, 10 серпня, з посиланням на високопоставленого чиновника.
«Після того як минулого вечора ми отримали необхідну нам інформацію і вивчили її, ці фонди тепер знову доступні», – повідомив він.
Відзначається, що гроші, виділені конгресом, були тимчасово заблоковані для проведення ревізії з боку Державного департаменту США і Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Обсяг зазначених фондів може становити від $ 2 млрд до $ 4 млрд.
Ці кошти призначені для фінансування міжнародних організацій, миротворчих місій, охорони здоров'я, боротьби з наркотиками та інших сфер. Йдеться про «допомогу державам у Європі, Євразії та Центральної Азії».
Як повідомляв «Урядовий кур’єр», понад 90% військово-технічної допомоги, яка надавалася Україні протягом останніх років, надходила з США.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»