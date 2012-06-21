У Слов’янську на Донеччині триває загальноміська гуманітарна акція «Збудуємо музей разом», під час якої всі бажаючі можуть зробити свій внесок у створення в парку «Шовковичний» фрагменту старої фортеці, довкола якої й виникло саме місто. Звернення по фінансову допомогу для реалізації цікавого проекту адресували насамперед керівникам тутешніх підприємств, підприємців та меценатів, і частина з них уже відреагувала на поповнення спільної скарбнички. Як повідомив Слов’янський міський голова Вадим Лях, уже вдалося зібрати майже 200 тисяч гривень. Серед тих, хто першими відгукнулися на пропозицію взяти участь у спільній акції, ТОВ «СЛАВЕНЕРДЖІ» та «Комплекс-Центр» (по 10 тисяч гривень). Таку ж суму на відповідний банківський рахунок, за словами керівника міста, він перерахував особисто. А найбільше — 20 тисяч гривень — на добру справу пожертвував багаторічний керівник ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» Георгій Скудар. Збір коштів триває.
ДОБРА СПРАВА