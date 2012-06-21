Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»
Стали відомі переможці конкурсу Insight Investment Astronomy Photographer of the Year під час онлайн-церемонії, організованої Королівськими музеями Грінвіча.
Абсолютним переможцем конкурсу був визнаний француз Ніколя Лефодо за зображення галактики Андромеди з ефектом нахилу. Фотографія, зроблена в комуні Форж-ле-Бен, обійшла тисячі знімків фотографів-любителів та професійних фотографів з усього світу, вигравши приз у розмірі 10 000 фунтів стерлінгів.
Розмиття по краях створює ілюзію близькості галактики, яка знаходиться від Землі на відстані двох мільйонів світлових років.
«Більшості з нас наша сусідня галактика Андромеда може здаватися такою далекою і недосяжною, але створити фотографію, яка створить у нас враження, що вона знаходиться в межах нашої фізичної досяжності, воістину чарівно і в деякій мірі доречно, в такі соціально напружені часи», – заявив суддя змагань Ед Робінсон.
Також були оголошені переможці в інших номінаціях, твори яких є справжніми шедеврами астрофотографії.
Автором цієї фотографії в галереї стала 11-річна дівчинка з Реюньйон Еліс Фок Ханг. Вона виграє в номінації «Юність» другий рік поспіль. Журі відзначило її роботу, на якій можна побачити Меркурій, Венеру, Сатурн, Юпітер і Місяць.
Фотографії переможців конкурсу Astronomy Photographer of the Year 2020 будуть представлені на виставці в Національному морському музеї в Грінвічі, Лондон, з 23 жовтня 2020 року по 8 серпня 2021 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»