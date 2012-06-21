Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»

Стали відомі переможці конкурсу Insight Investment Astronomy Photographer of the Year під час онлайн-церемонії, організованої Королівськими музеями Грінвіча.

Абсолютним переможцем конкурсу був визнаний француз Ніколя Лефодо за зображення галактики Андромеди з ефектом нахилу. Фотографія, зроблена в комуні Форж-ле-Бен, обійшла тисячі знімків фотографів-любителів та професійних фотографів з усього світу, вигравши приз у розмірі 10 000 фунтів стерлінгів.

Розмиття по краях створює ілюзію близькості галактики, яка знаходиться від Землі на відстані двох мільйонів світлових років.

«Більшості з нас наша сусідня галактика Андромеда може здаватися такою далекою і недосяжною, але створити фотографію, яка створить у нас враження, що вона знаходиться в межах нашої фізичної досяжності, воістину чарівно і в деякій мірі доречно, в такі соціально напружені часи», – заявив суддя змагань Ед Робінсон.

Також були оголошені переможці в інших номінаціях, твори яких є справжніми шедеврами астрофотографії.

«Величний, неземний образ, немов «народився» на кордоні загробного життя. Таке обнадійливе, хвилююче це фото», – Джон Калшоу, комік і постійний гість The Sky at Night. Автор: Nicholas Roemmelt / rmg.co.uk

«Кажуть, що хмари – це прокляття астрономів, але вони також можуть бути джерелом натхнення для захоплюючих астрофотографій. Ці рідкісні, неймовірно високі перламутрові хмари відображають колір, як масло на воді, і цей фотограф прекрасно їх зобразив», – Стів Марш, художній редактор BBC Sky at Night Magazine. Знімок зроблений у фінській Лапландії. Фото: Thomas Kast / rmg.co.uk

«Це яскраве зображення розфарбовує тьмяні кольори на поверхні Місяця. Ця композиція не тільки вражає візуально, але й підкреслює різні матеріали, з яких складається Місяць», – Емілі Драбек-Маундер. Автор: Alain Paillou / rmg.co.uk

«На цій феноменальній фотографії прекрасно відображені величезні відстані у Всесвіті. Незважаючи на те, що Місяць і Юпітер з'являються пліч-о-пліч, вони знаходяться на відстані майже 700 мільйонів кілометрів один від одного», – Емілі Драбек-Маундер. Фото: Łukasz Sujka / rmg.co.uk

«Ця фотографія настільки ж естетична, наскільки шокує. Як далеко ми повинні зайти в нашому пошуку «більшого», перш ніж усвідомимо, наскільки безповоротно ми змінюємо наш дорогоцінний зв'язок з нічним небом? » – Мелані Ванденбрук, куратор мистецтв в Королівських музеях Грінвіча. Зірка в центрі зображення – подвійна зірка Альбірео, оточена слідами рухомих супутників. Фото: Rafael Schmall / rmg.co.uk

«Для початківця астрофотографія зйомка будь-якого об'єкта далекого космосу – складне завдання, але змусити себе запам'ятати його суть і на такому рівні деталізації, демонструє справжню рішучість і неймовірний потенціал», – Стів Марш. Фото: Bence Toth / rmg.co.uk

«Захоплююча сцена, прекрасно складена і професійно виконана, з тонким художнім акцентом, яка виглядає так, ніби її міг би створити досвідчений астрофотограф», – Ед Робінсон. Фото: Alice Fock Hang / rmg.co.uk

Автором цієї фотографії в галереї стала 11-річна дівчинка з Реюньйон Еліс Фок Ханг. Вона виграє в номінації «Юність» другий рік поспіль. Журі відзначило її роботу, на якій можна побачити Меркурій, Венеру, Сатурн, Юпітер і Місяць. 

Фотографії переможців конкурсу Astronomy Photographer of the Year 2020 будуть представлені на виставці в Національному морському музеї в Грінвічі, Лондон, з 23 жовтня 2020 року по 8 серпня 2021 року.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»