Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Упродовж чотирьох днів у Франції тривали знамениті велосипедні перегони «Париж – Брест – Париж», більш відомі як бревет, що в перекладі з французької означає «диплом» або «посвідчення» при проходженні тривалої велосипедної поїздки.
У цих представницьких міжнародних змаганнях узяли участь кілька тисяч прихильників велосипедного спорту з різних куточків світу, в тому числі четверо представників Сумщини – троє із Сум та один із Глухова.
За умовами перегонів дистанцію 1200 кілометрів необхідно подолати не більш як за 90 годин, з чим впоралися далеко не всі учасники.
А ось наші земляки не підвели. Марина Мороз та Андрій Ковальчук показали час 81 год. 10 хв., Микола Боженко – 85.52, Володимир Пугач – 88 год. 41 хв.