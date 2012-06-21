Понад десяток років тому в селі Іваньки Маньківського району на Черкащині створили підприємство, яке вирощує кролів. Його назвали «Кролікофф». В основу виробництва поклали французькі технології, а в цехах працює новітнє іспанське устаткування, яке не має аналогів в Україні. Тут упровадили комплексну механізацію, автоматизацію та комп’ютеризацію всіх виробничих процесів. Усі фермські приміщення забезпечено регульованим мікрокліматом, автоматичною подачею води і кормів та видаленням гною.
Продукція підприємства має попит у багатьох регіонах України. Вирощуючи 75—90 тисяч кролів породи французький гібрид, розповів директор Олег Чалик, вирішили збільшувати виробництво. Для цього є всі можливості, зокрема кормова база, необхідні виробничі потужності. Тварин годують повнораціонним готовим комбікормом, який виробляють на власному комбікормовому заводі. У ньому містяться всі необхідні поживні речовини.
Виробництво розташоване в екологічно чистому регіоні. Тут ретельно відстежують і контролюють якість продукції на всіх етапах виробництва. Підприємство забезпечує роботою 80—100 працівників із числа сільського населення. Як вважають його керівники, «Кролікофф» унікальний тим, що на одному майданчику утримує найбільшу кількість кролів у Європі.