23-й щорічний Тиждень Франкофонії в Україні урочисто завершено в Дипломатичній академії ім. Г. Удовенка. Головними дійовими особами події стали державний секретар МЗС Андрій Заяць, посли Франції, Швейцарії, Бельгії, Кіпру, Марокко, Молдови, представники інших посольств в Україні, Французького інституту в Україні.
Особливо цікаво було викладачам і студентам наших мовних вишів, а також учням спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням французької мови, серед яких визначали лауреатів цьогорічного конкурсу відеоробіт «Коли мистецтво народжується навколо тебе».
Державний секретар відзначив істотне розширення останніми роками географії Франкофонії в Україні, що вже дало змогу Києву, Львову, Рівному, Одесі, Харкову, Дніпру й Запоріжжю увійти до складу Клубу франкомовних міст.
Вельми схвально було сприйнято інформацію Андрія Заяця про те, що з 1 вересня в Україні вперше розпочнеться Рік французької мови. Це стало можливим за особистої підтримки міністра закордонних справ Павла Клімкіна й міністра освіти і науки Лілії Гриневич.
«Це добре вписується у принципи й цінності Міжнародної організації Франкофонії, однією з країн-спостерігачів якої з 2006 року є й Україна. Членство у цій організації надало моїй країні гарну можливість диверсифікувати напрями співпраці в галузях розвитку демократичних інститутів, модернізації освітніх процесів, а також зміцнити наші позиції в міжнародних організаціях, у яких представлено переважно країни франкомовної спільноти», — цитує прес-служба МЗС слова фахівця.
Іноземні посли відзначили підтримку зовнішньополітичного відомства в реалізації проектів і програм у межах МОФ, метою яких слугує просування в Україні французької мови, культурного та мовного розмаїття, сприяння підготовці фахівців, розвитку вищої освіти й досліджень.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»