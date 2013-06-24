Днями перша леді Олена Зеленська разом з командою своєї фундації, Послом Австрії в Україні Робертом Мюллером і керівником управління будівлями та нерухомістю землі Нижня Австрія Крістофом Рейтером відвідала один з ліцеїв у Кагарлику на Київщині. Фундація відновила та облаштувала в закладі укриття площею майже 800 кв. м. У ліцеї навчаються майже 900 дітей, третина з яких щодня приїздить з навколишніх сіл.

Олена Зеленська подякувала партнерам за допомогу — завдяки підтримці Нижньої Австрії у відремонтованому укритті є простори для навчання й відпочинку, забезпечено повний безбар’єрний доступ. Рятувальники, поліцейські й фахівці екстреної медичної допомоги проводять тренінги для учнів з мінної та пожежної безпеки, правил дорожнього руху та домедичної допомоги.

«Нині школа має бути не просто захищеним приміщенням, а повноцінним простором для життя — з теплом і світлом, гарячою їжею та відчуттям звичного ритму дня. Саме тому ми у фундації поступово розширюємо підхід і працюємо не лише над укриттями, а й над іншими критично важливими елементами освітньої інфраструктури», — зазначила перша леді.

За словами дружини Президента, фундація започатковує новий комплексний проєкт «Безпечна школа». У межах цієї ініціативи в кагарлицькому ліцеї заплановано модернізацію харчоблока: ремонт кухні та їдальні, встановлення сучасного технологічного обладнання та оновлення меблів. Після модернізації харчоблок зможе забезпечити збалансованим харчуванням ще майже 400 дітей із п’яти сусідніх закладів.

«Ми переконані, що навіть під час війни діти мають навчатися в безпечних, гідних і комфортних умовах. Саме над цим щодня працює наша команда, комплексно підтримуючи заклади освіти, щоб кожна дитина мала змогу розвиватися в середовищі, яке відповідає її потребам і безпеці», — наголосила Олена Зеленська.

З минулого року фундація відновила та облаштувала більш ніж 30 укриттів у школах і садочках на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Одещині, Сумщині та в Запоріжжі. На 2026-й заплановано відновлення та облаштування ще щонайменше 50 укриттів.

Джерело:

Офіс Президента