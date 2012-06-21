Бразильського півзахисника іспанського футбольного клубу «Барселона» Філіпа Коутінью на один сезон орендувала німецька «Баварія». Про це повідомила прес-служба іспанської команди.
Сума оренди 27-річного Коутинью склала 8,5 мільйона євро. «Баварія» зможе викупити гравця за 120 мільйонів євро. «Барселона» дякує Філіпу Коутінью за його самовідданість і відданість, бажає йому всього найкращого на новому етапі його кар'єри», – йдеться в повідомленні прес-служби «Барселони».
ДОВІДКА «УК»
Коутинью перейшов грати в «Барселону» з англійського «Ліверпуля» за рекордні для іспанського клубу 145 мільйонів євро в 2018 році. У минулому сезоні футболіст провів 54 матчі у всіх турнірах, в яких забив 11 м'ячів і віддав п'ять результативних передач. Разом з клубом півзахисник став дворазовим чемпіоном Іспанії, володарем Кубка і Суперкубка Іспанії. Також він виступав за італійський «Інтер», бразильський клуб «Васко да Гама» і іспанський «Еспаньол».
У складі збірної Бразилії Коутинью провів 55 зустрічей, в яких забив 15 м'ячів. У 2019 півзахисник разом з національною командою став переможцем Кубка Америки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»