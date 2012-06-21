У Костянтинівці на Донеччині спільно з місцевими поліцейськими патрулювати місто віднедавна беруться представники громадської організації «Гайдамаки». До складу тутешнього аналога «Національної дружини» увійшли колишні учасники антитерористичної операції, які тепер вирішили надавати посильну допомогу правоохоронцям прифронтового міста. Поки що добровільні помічники роблять це на громадських засадах, однак у майбутньому планують зайнятися охоронною діяльністю і, заробивши кошти, створити для людей робочі місця із заробітною платою. За словами заступника начальника штабу ГО «Гайдамаки» Андрія Балана, офіс помічників поліції, схоже, буде розташований у приміщенні міськвиконкому, де також створять диспетчерську, куди у разі необхідності звертатимуться мешканці міста. Відповідну допомогу «Гайдамаки» вже почали надавати, адже разом із поліцейськими взяли участь у кількох затриманнях порушників правопорядку.
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