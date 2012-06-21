Учора пленарне засідання Великої палати Конституційного Суду ухвалило рішення №2-р/2018 у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про засади державної мовної політики». За інформацією Укрінформу, КСУ нарешті визнав неконституційним так званий мовний закон Колесніченка — Ківалова.
Цього рішення давно очікувала свідома більшість українського суспільства, адже його чинність у країні, що обстоює власну мову та національну ідентичність, була позам межами здорового глузду.
«Ганебний закон Колесніченка — Ківалова скасовано вдруге! Тепер уже й Конституційним Судом! Не треба зупинятися — тепер слід ухвалювати новий закон про українську мову, який нарешті реалізує її державний статус, як це й передбачено Конституцією України. Це треба зробити!» — прокоментував це актуальне рішення на свій сторінці у Twitter віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань В’ячеслав Кириленко.