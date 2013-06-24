Напередодні Дня Незалежності України Президент Володимир Зеленський провів у Києві зустріч з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Глава держави подякував Марку Рютте за особисту залученість до мирного процесу, постійну допомогу Україні та участь у зустрічі у Вашингтоні.

Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили спільні кроки, які можуть дати Україні та всій Європі більше безпеки й наблизити реальне завершення війни. Зокрема йшлося про підготовку надійних гарантій безпеки. Президент зазначив: фактично щодня тривають переговори щодо конкретного наповнення гарантій безпеки для України.

«Загальною нашою метою є саме те, як це формулюється, — і це в діалозі, і це з партнерами, і це мають бути гарантії Article 5-like, тобто як п’ята стаття договору про НАТО. І це реально дієві гарантії безпеки, саме на такий результат ми маємо вийти. Щоб була абсолютно чітка архітектура: які країни допомагають нам на землі, які працюють для безпеки нашого неба, які гарантують безпеку на морі, допомагають Україні», — зазначив глава держави.

Гарантії безпеки також мають містити фінансування української армії в такій чисельності та якості, які будуть реальним захистом для України.

Серед іншого під час зустрічі обговорили реалізацію програми PURL, завдяки якій європейські партнери вже надали Україні 1,5 млрд дол. Володимир Зеленський і Марк Рютте говорили про залучення інших партнерів до цієї ініціативи.

«Незабаром приєднаються нові учасники — дякуємо кожному. Це дає змогу Україні купувати в Америці такі, безумовно, потрібні речі, як air defense. Передусім це «петріоти», ракети і «хаймарс», інша зброя», — додав Президент.

Детально під час зустрічі обговорили фінансування українського виробництва дронів. Глава держави наголосив, що спроможності України тут значно більші, ніж можливості фінансування. За його словами, найближчим часом потрібно закрити дефіцит, який становить більш ніж 6 млрд євро.

«Я бачив інновації, які Україна демонструє у царині дронів. Союзники можуть багато чого навчитися в України», — зазначив Марк Рютте.

Президент України та Генсек НАТО обмінялися думками щодо спільної роботи заради закінчення війни. Володимир Зеленський наголосив, що готовий до зустрічей із російським очільником у двосторонньому форматі та в тристоронньому — за участю США.

«Потрібні справді сильні санкції, якщо вони не погодяться на дипломатичне розв’язання цієї війни. Якщо вони не захочуть закінчувати війну, ми дуже розраховуємо на сильні пакети від партнерів. Ми вважаємо, що треба робити все, щоб росія не змогла й далі ховатися від зустрічі. Ми бачимо сильний сигнал Сполучених Штатів, що вони готові йти вперед. Європа й інші країни в межах коаліції охочих готові допомагати — ми за це вдячні», — наголосив Володимир Зеленський.

Марк Рютте зазначив, що під час зустрічі у Вашингтоні Президент США Дональд Трамп чітко заявив, що Сполучені Штати братимуть участь у гарантуванні безпеки України.

«Саме над цим ми зараз працюємо. Щоб, коли настане час для вас брати участь у двосторонніх переговорах, за вами стояла непохитна сила друзів України, яка гарантує, що росія дотримуватиметься будь-яких домовленостей і ніколи більше не спробує захопити жодного квадратного кілометра України», — підсумував Генсек НАТО.

Президент України і Генеральний секретар НАТО взяли участь у VІІІ Міжнародному ветеранському форумі «Україна. Ветерани. Безпека». Цей захід уже традиційно проводять напередодні Дня Незалежності України.

Глава держави подякував усім, хто захищав і продовжує захищати нашу державу та її незалежність.

Президент наголосив, що Україна робить усе, щоб ця війна за незалежність завершилася якнайшвидше і головне — реальною безпекою для майбутніх поколінь, справедливо і з повагою до українських захисників та всіх громадян. Володимир Зеленський акцентував, що ветерани мають знати й відчувати, наскільки вся Україна завдячує їм і як вони їй потрібні.

Марк Рютте зазначив, що для нього честь — вшанувати захисників України, які всі ці роки боронять те, що для них найважливіше.

«Ми були з вами від самого початку й залишаємося з вами зараз і надалі. Члени та партнери НАТО надали безпрецедентну військову підтримку Україні, зокрема у вигляді засобів ППО, літаків, броньованої техніки та боєприпасів», — сказав він.

Генсек НАТО зауважив, що Альянс співпрацює з Україною щодо підтримки ветеранів, їхньої психологічної реабілітації, створення реабілітаційних центрів. За його словами, досвід українських воїнів матиме величезне значення під час трансформації підходів до трансатлантичної оборони.

Президент України за участю Марка Рютте відзначив воїнів державними нагородами.

Джерело:

Офіс Президента